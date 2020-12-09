Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı nedeniyle ertelenen PSG - Başakşehir mücadelesi dışındaki günün 7 maçı sonuçlandı.

Gecenin en prestijli karşılaşmasında Juventus, Barcelona'yı 3-0'la geçti. Camp Nou'daki maçta Juvnetus'un ilk golü 13. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. 20'de Weston McKennie farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Juventus bir kez daha penaltı kazandı. Ronaldo bu atışı da gole çevirerek Camp Nou'dan zaferle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla 15 puana ulaşan Juventus, ikili averajda Barcelona'nın önüne geçerek grubu lider bitirdi.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu

Rennes (Fransa) 1-3 Sevilla (İspanya)

Chelsea (İngiltere) 1-1 Krasnodar (Rusya)

- F Grubu

Zenit (Rusya) 1-2 Borussia Dortmund (Almanya)

Club Brugge (Belçika) 2-2 Lazio (İtalya)

- G Grubu

Barcelona (İspanya) 0-3 Juventus (İtalya)

Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-0 Ferencvaros (Macaristan)

- F Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa) | Ertelendi | Medipol Başakşehir

Leipzig (Almanya) 3-2 Manchester United (İngiltere)