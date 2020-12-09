Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

Gecenin en prestijli karşılaşmasında Juventus, Barcelona'yı 3-0'la geçti. Camp Nou'daki maçta Juvnetus'un ilk golü 13. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. 20'de Weston McKennie farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Juventus bir kez daha penaltı kazandı. Ronaldo bu atışı da gole çevirerek Camp Nou'dan zaferle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla 15 puana ulaşan Juventus, ikili averajda Barcelona'nın önüne geçerek grubu lider bitirdi.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
- E Grubu
Rennes (Fransa) 1-3 Sevilla (İspanya)
Chelsea (İngiltere) 1-1 Krasnodar (Rusya)
- F Grubu
Zenit (Rusya) 1-2 Borussia Dortmund (Almanya)
Club Brugge (Belçika) 2-2 Lazio (İtalya)
- G Grubu
Barcelona (İspanya) 0-3 Juventus (İtalya)
Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-0 Ferencvaros (Macaristan)
- F Grubu
Paris Saint-Germain (Fransa) | Ertelendi | Medipol Başakşehir
Leipzig (Almanya) 3-2 Manchester United (İngiltere)
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakem Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Paris'teki ırkçılık skandalı ile ilgili konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi grup maçında PSG-Başakşehir maçı 20. dakikada 4. hakemin ırkçı sözler kullanmasıyla durmuş ve maçın erteleme kararı açıklanmıştı. UEFA maç hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.