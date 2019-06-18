Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8272
  • 6,5316
  • 251.486
  • 94.086
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. ön eleme turundan 32 takım katıldı.

Organizasyonda 1. ön eleme turu maçları, 9-10 ile 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç)

Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek)

Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan)

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)

Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç)

Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)

The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım

HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)

BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuba Ünsal'ı görenler tanıyamadı
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'
<p>Mısır´ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda

Muhammed Mursi Mahkeme Salonunda Şehit Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Cüneyt Arkın anlattı… O sahnede bakın ne olmuş