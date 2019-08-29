Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 19:00'da başlıyor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı! Monaco’da gerçekleştirilen çekilişi milyonlarca insan canlı olarak takip ediyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen bireyler de arama motorunda arama yapmaya başladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla bitiren temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri de bugün belli olacak. Sarı kırmızılılar 4. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi finali de 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili tüm detaylar

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alıyor…

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GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, B.Munih, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, A.Madrid, B.Dortmund, Napoli, S.Donesk, Tottenham, Ajax, Benfica

3. TORBA: Lyon, B.Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, C.Brugge, Valencia, Inter, D.Zagreb

4. TORBA L.Moskova, Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille

Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.

İLK HAFTA MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

YILIN FUTBOLCUSU BELLİ OLUYOR

Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da açıklananlar arasında yerini alacak.