Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları için Ağustos iddiası

Koronavirüs salgınında dünyada her geçen gün vaka ve ölüm sayıları katlanırken, sporda da belirsizlik sürüyor. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri ise Şampiyonlar Ligi oldu. Bu doğrultuda İspanyol radyosu Cadena Ser, Kupa 1’in akıbetiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Edinilen bilgiye göre Devler Ligi’nin, Ağustos ayında seyircisiz ve tarafsız sahalarda gerçekleştirilebileceği öne sürdü. Ayrıca yeterli zaman kalmazsa çeyrek ve yarı final maçlarının tek maç halinde yapılabileceği bildirildi.
UEFA bitmesini istiyor
Bu maçlardan sonra da oyuncuların maksimum 3 hafta dinlenebileceği öğrenilirken, eylül ayında ise 2020-21 sezonun başlaması hedefleniyor. UEFA ise yerel liglerin bir şekilde kendi içinde tamamlanacağını ön görürken salgını en iyi şekilde kontrol eden ülke ya da ülkelerde organizasyonların bir an önce sona erdirilmesini istiyor.
(Fanatik)
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İspanyol radyosu Cadena Ser, flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Şampiyonlar Ligi'nin Ağustos ayında yapılabileceği ve eğer zaman kalmazsa çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanabileceğini öne sürdü.
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