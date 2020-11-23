Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 4. maçında yarın TSİ 23.00'te İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacak.
Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.55 Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir
25 Kasım Çarşamba:
20.55 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
23.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz)
23.00 Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya)
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