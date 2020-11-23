Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Net konuştu: O transferi kesinlikle yapmayacağım Net konuştu: O transferi kesinlikle yapmayacağım Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bağlandığı canlı yayında kaleci transferi, Adem Ljajic'in durumu ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, “Kesinlikle kaleci almayacağım” ifadesini kullandı.

Yusuf Yazıcı başka bir seviyeye geçti! Şimdi de 2 gol, 1 asist Yusuf Yazıcı başka bir seviyeye geçti! Şimdi de 2 gol, 1 asist Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı Fenerbahçe'de sezon başından beri yapılan geniş kadro vurgusu son karşılaşmada kendini gösterdi.

Kendi isteğiyle sözleşmesine eklettiği özel madde yeni ortaya çıktı Kendi isteğiyle sözleşmesine eklettiği özel madde yeni ortaya çıktı Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.

Barcelona'da flaş Lionel Messi kararı Barcelona'da flaş Lionel Messi kararı Barcelona'nın yarın Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok bir karar alındı.