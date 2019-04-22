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  3. Şampiyon PSG, Monaco'yu 3 golle geçti

Şampiyon PSG, Monaco'yu 3 golle geçti

Şampiyon PSG, Monaco'yu 3 golle geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille'in puan kaybıyla şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'yu 3-1 yendi.

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Ligue 1'in 33. haftasında PSG, Parc des Princes'te Monaco'yu ağırladı.

PSG, 15, 38 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-1 galip geldi. Karşılaşmada "hat-trick" yapan Mbappe, ligde 30 gole ulaştı. Mbappe, 1989-1990 sezonunda 30 gol atan Jean-Pierre Papin'in ardından bu rakama ulaşan ilk Fransız futbolcu oldu. Konuk takımın mücadeledeki tek golü ise 80. dakikada Aleksandr Golovin'den geldi.

Paris ekibi, en yakın rakibi Lille'in Toulouse deplasmanında golsüz berabere kalmasıyla Monaco maçına çıkmadan şampiyonluğunu ilan etmişti. Son 7 yılda 6'ncı, toplamda 8'inci şampiyonluğuna ulaşan PSG, bitime 5 hafta kala 84 puana çıktı. Dört maçtır kazanamayan Monaco ise 32 puanla 16. sırada kaldı.

Ayrıca sakatlığını atlatan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Monaco maçının ikinci yarısında oyuna dahil olarak üç ay sonra forma giydi.

Öte yandan PSG futbolcuları, Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dome Katedrali için sahaya Notre Dame yazılı ve motifli formalarla çıktı. Monacolu oyuncuların formalarında da küçük bir Notre Dame motifi yer aldı.

 

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