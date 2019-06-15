Şampiyon olunca açıklarım

ÖZEL RÖPORTAJ | KENAN KARCI

ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının ilk maçtaki küfürlü tezahüratları üzerine, ikinci maçta sahaya kulaklık takarak çıktı. Küfürlere karşı bir önlem ve protesto amacıyla Ataman’ın yaptığı bu eylem, şimdi uğura dönüştü. Son 2 maçı kulaklık takarak kazanan Ataman hangi şarkıları dinliyordu? Herkesin merak ettiği konuyu biz de kendisine sorduk. Ancak ser verdi, sır vermedi. İşte Ataman’ın bu konudaki açıklamaları: Dinlediğim şarkıların uğuru var. Kesinlikle açıklamam. Ancak şampiyon olunca açıklayacağım. Uzun süre aynı şarkıları dinliyorum. Keşke daha önce yapsaydım. Bundan sonra alışkanlık haline getireceğim. Maçtan önce daha iyi konsantrasyon oluyor. Eskiden oyuncular böyle sahaya kulaklıkla çıktıkları zaman kızardım. ‘Niye böyle çıkıyorlar!’ diye. Şimdi anladım daha iyi konsantre oluyorsun.

4 OLANA KADAR...

Şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü seri çok zor geçecek. Kolay kolay bırakmaz Fenerbahçe. Sonuçta Euroleague’de 30 maçın 28’ini kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Bizim oyuncular orada biraz heyecana kapıldılar. Normal ama bu tür atmosferlerde herkes etki altında kalabiliyor. Her şeye rağmen 4. Galibiyeti alıncaya kadar bize rahatlama yok. Ancak şampiyon olunca rahatlarız. Moerman son maçta çok iyiydi. İlk maçta öyle değildi. Oyuncuların performansı belli olmuyor. Bu sene çok yorulduk. Az kaldı, inşallah sonunda kupa kalkacak.