'Şampiyon olacağız'

AKŞAM

DANİMARKALI stoper Zanka, F.Bahçe’den teklif aldığında Kjaer ve Atiba ile görüştüğünü açıkladı. Zanka, “Fenerbahçe’ye katılmadan önce Türkiye hakkında çok fazla bilgiye sahip değildim. Danimarka Ümit Milli Takımı ve PSV’de oynadığım dönemlerde iki kez Türkiye’ye gittim ancak sahip olduğum bilgiler yüzeyseldi. Fenerbahçe’den teklif aldığımda eski arkadaşım Kjaer’le görüştüm. Ayrıca yakın arkadaşım Beşiktaşlı Atiba Hutchinson’dan da bu konuda bilgi aldım. İkisi de takım ve İstanbul hakkında her türlü bilgiyi verdi. Türk futbolunu ve Türkiye’yi keşfetmek için burada yaşamak gerekiyor” dedi.

BÖYLE BÜYÜK KULÜP GÖRMEDiM

Fenerbahçe’deki durumunu değerlendiren Zanka, “Kulübün anlayış sistemine uyduğumu düşünüyorum. F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı her zaman hayal ettim. Kariyerimde başka büyük takımlarda ve büyük liglerde de oynadım ama Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte daha önce hiç oynamadım. Taraftarın takıma yönelik tutkusunu ve aşkını yakından hissediyorsunuz. İstenilen sonuçları alamazsak tarafların hayal kırıklığını, iyi sonuçlar aldığımızda ise taraftarın sevincini görebiliyorum” diye konuştu.

BAŞARILI OLMAMIZ GEREKiYOR

Zanka şampiyonluk konusunda şu ifadeleri kullandı: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu. Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla oynuyor. Kulübe çok büyük saygısı var ve sahipleniyor. Onun bizi doğru adımlarla şampiyonluğa ulaştıracağından eminim. Çok iyi bir takım kurduk, ancak yeni bir ekibiz ve daha iyi olmamız gerek. Fenerbahçe’de olduğumuzun ve burada başarılı olmak için neyin gerektiğinin bilincindeyiz. En iyisini yapacağız.”

İSTANBUL HEP CANLI

İSTANBUL’DA kız arkadaşı Nanna Marie Linding Ottosen ile yaşadığını kaydeden Zanka, “İstanbul’da yaşamaktan zevk alıyorum. Çok büyük bir şehir. Bazı kültürel farklılıklar olmasına rağmen, farklılıkları öğrenmek bana çok büyük bir zevk veriyor. Sanırım, kız arkadaşım İstanbul’u benden daha çok seviyor ve gezme fırsatı buluyor. Tarihi yapıları ve kültür hazinesi ile onun için bulunmaz bir şehir. İstanbul her zaman canlı ve ilham verici. Genel olarak Türk halkı kibar, nazik, yardımsever ve güler yüzlü. Bu çok hoş” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’I BEKLİYORUM

G.SARAY’A karşı oynadığı ve Ankaragücü maçında gol attığı için taraftarların kendisini tanıdığını ve sokakta daha çok ilgi gördüğünü belirten Zanka, derbi rövanşıyla ilgili şu yorumu yaptı: “Bence eşsiz bir derbi ve bunu sahada yaşayabilmek harika. Kadıköy’de oynayacağımız rövanş maçını şimdiden heyecanla bekliyorum.”

ÇAYI VE MANTIYI SEVİYORUM

İSTANBUL’U çok sevdiğini ve daha önce hiç böyle büyük bir şehirde yaşamadığını söyleyen Zanka, “İstanbul’u daha fazla keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Güzel birçok kültürü var. Örneğin çay kültürü. Çayı çok seviyorum ve bol bol içiyorum. Mantıyı da çok seviyorum. Bence çok lezzetli. Kulüpte birkaç defa yeme fırsatım oldu. Kulüp aşçımız çok becerikli, bana nasıl yapıldığını ve nasıl yeneceğini gösterdi. Tadına bayıldım” dedi.