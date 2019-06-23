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  3. Sami Khedira'dan Beşiktaş'a transfer cevabı

Sami Khedira'dan Beşiktaş'a transfer cevabı

Sami Khedira'dan Beşiktaş'a transfer cevabı

Juventus'ta yeni teknik direktörü Sarri'nin kadroda düşünmediği Khedira ile Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın Juventus'ta forma giyen tecrübeli yıldız futbolcu Khedira ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, siyah beyazlılar Juventus'ta forma giyen Khedira için zemin yokladı. 

Juventus'un yeni direktörü Sarri'nin kadro planlamasında yer almayan Khedira'nın ayrılma ihtimaline kesin gözüyle bakılırken, Alman futbolcu için Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. Beşiktaş dışında birçok takımın da ilgilendiği öğrenildi. 

KHEDIRA BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKMADI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş Khedira ile ilgilendi fakat Alman futbolcu sıcak bakmadı. Sarri'nin kadroda düşünmediği Khedira'nın önümüzdeki günlerde yönetimle görüşerek karşılıklı bir çözüm noktası arayacağı ifade edildi.

(Futbol Arena)

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