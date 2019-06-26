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  3. Sami Khedira, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi düşük bularak reddetti

Sami Khedira, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi düşük bularak reddetti

Sami Khedira, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi düşük bularak reddetti

Juventus’la yollarını ayırmaya hazırlanan Sami Khedira, Beşiktaş’ın yaptığı teklifi düşük bularak reddetti.

Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin planlarında yer almadığı ve Beşiktaş'ın transfer listesine girdiği belirtilen Sami Khedira için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Sami Khedira, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yaptığı ilk teklifi yeterli bulmadı.

Haberde; Juventus'tan yıllık 6 milyon euro kazanan Alman milli oyuncunun, siyah-beyazlıların teklifini düşük bulduğu belirtildi.

KHEDIRA'NIN KALP RAHATSIZLIĞI

Khedira'ya konan tanı düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı bir kalp atış hızına neden oluyor. Ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor. Alman oyuncu, bu yılın şubat sonundan nisan başına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

Geçen sezon kalp problemi yaşayan ve ardından diz ameliyatı geçiren Khedira'nın, sadece 17 maça çıkabildiği dikkat çekti.

(Sporx)

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