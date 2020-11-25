Samatta oyundan çıktıktan sonraki resmen yıkıldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında dün akşam Sivas Belediyespor'u Kadıköy'de konuk etti.
Sarı Lacivertliler baştan sonra üstün oynadığı karşılaşmayı yeni transferlerinin attığı gollerle 4-0 kazanmayı başardı. 41 ve 68'de Mame Thiam, 63'de Pelkas ve 73'de Kemal Ademi'nin ayaklarından gelen gollerle tura yürüyen Fenerbahçe'de 60. dakikada oyundan çıkan Samatta, hareketleriyle maçın önüne geçti.
İlk olarak ekrana yansımayan görüntüler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Karşılaşmanın 60. dakikasında oyundan alınan MBwana Samatta, yerini kendisi gibi yeni transfer olan Kemal Ademi'ye bıraktı.
Rakibi karşısında gol atma başırısı gösteremeyen, ardından da oyundan alınan Samatta, oyundan çıktıktan sonra soyunma odasının yolunu tutmadı.
Fenerbahçe yedek kulübesinin yanında adeta yere yığılan futbolcu, duygularına hakim olamadı. Uzun süre boyunca karşılaşmayı tek başına kenardan takip eden futbolcu, bir süre yüzünü montuyla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
Uzun süre kenarda oturan ve mücadeleyi üzgün ve gözü yaşlı şekilde takip eden Tanzanyalı forvetin moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.
Maç sonu takım arkadaşlarının ve Erol Bulut'un da moral verdiği Samatta'ya kulüp de Twitter hesabından onun fotoğrafını paylaşarak destek oldu.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.
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Artık elle oynamalarda kolun durumundan çok hakemin kararı belirleyici olacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, "Elle oynamalarda tutarsızlık var. Oyuncunun eline veya koluna çarpan her top penaltı değildir. Son söz hakemlerde olacak." yorumunu yaptı.
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