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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 16:44
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 16:44

Salih Uçan: Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldım

Salih Uçan: Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldım

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Aytemiz Alanyaspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uçan, Akdeniz ekibine imza atmadan önce Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi.

Genç yaşında Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklentilerin kat kat arttığı sonrasında da İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da 2 sene kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın yeni macerası bu sezon Alanyaspor olmuştu. Beklentileri bir türlü karşılayamayan ve hedeflerinin uzağında kalan Salih Uçan bu sezon Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'da liglere ara verilmeden önce gösterdiği performansla adının söz ettirmişti.

Salih Uçan gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını da dile getirdi.

İşte 26 yaşındaki futbolcunun o açıklamaları:

"Gündemi takip ediyorum. Şu sıralar vaka sayımız ve vefat eden insanlarımızın sayısı artıyor. İnşallah böyle devam etmez ve virüsü en kısa sürede atlatırız. Kulübümüz bize evde çalışmamız için ekipmanlar yolladı. Bu tarz aletlerle tempo ve güç kaybı yaşamamak için çalışıyoruz. Evde geçirebileceğimiz çok zaman var. Film serileri izledim. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Transformers ve Karayip Korsanları'nın bütün serilerini baştan izledim."

'Yeniden sahalara dönmek istiyorum'

"Bir tarih yaşıyoruz. Bu durum ileride herkese bahsedilecek. Çok zor bir zamandayız. Futbolu çok özledim, hiç bu kadar özlediğim bir zaman olmamıştı. Futboldan bu kadar uzak kaldığım bir dönem olmamıştı. Bu sene için hedefim belliydi. Oynayabildiğim kadar maç oynamak ve kendim gösterebilmek. Bu sene bunu gerçekleştirdim. İnşallah zor zamanları atlatıp yeniden sahalara dönmek istiyorum."

Galatasaray itirafı

"Galatasaray'dan sezon başında teklif aldım ama bu sene oynamam gerekiyordu. Bu nedenle Alanyaspor'a gelmem daha iyi oldu. En azından sahada yer alıp kendimi herkese gösterebiliyorum. Tekrardan büyük takım veya Avrupa'da forma giymek istiyorum. İnşallah lig devam eder, takımlar beni ister ben de giderim."

(A Spor)

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