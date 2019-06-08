08 Haziran 2019 Cumartesi 15:41 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
Salih Uçan paylaştı! 'Hakkınızı helal edin'
Fenerbahçe'den Empoli'ye kiralanan, daha sonra da Zajc transferinde bonservisi İtalyan ekibine verilen Salih Uçan dün yaptığı açıklamada takımına veda etmişti. Salih bugün yaptığı paylaşımda ise Fenerbahçe'ye veda etti.
Salih Uçan'dan bir veda paylaşımı daha... Serie A ekiplerinden Empoli'nin küme düşmesinin ardından bonservisini eline alan ve dün yaptığı paylaşımla İtalyan ekibine veda eden Salih'ten bugün de Fenerbahçe paylaşımı geldi.
Sarı lacivertli kulübe veda eden orta saha oyuncusu, "Hakkınızı helal edin" notunu düştü.
Salih'in paylaşımı şöyle: