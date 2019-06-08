Salih Uçan paylaştı! 'Hakkınızı helal edin'

Salih Uçan'dan bir veda paylaşımı daha... Serie A ekiplerinden Empoli'nin küme düşmesinin ardından bonservisini eline alan ve dün yaptığı paylaşımla İtalyan ekibine veda eden Salih'ten bugün de Fenerbahçe paylaşımı geldi.

Sarı lacivertli kulübe veda eden orta saha oyuncusu, "Hakkınızı helal edin" notunu düştü.

Salih'in paylaşımı şöyle: