  • $5,8012
  • 6,5739
  • 250.565
  • 92.900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
07 Haziran 2019 Cuma 15:16 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 15:16

Salih Uçan Empoli'den ayrıldığını açıkladı

Salih Uçan Empoli'den ayrıldığını açıkladı

İtalya ligi ekiplerinden Empoli'den forma giyen Salih Uçan, ayrılığını duyurdu.

İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Empoli'de Salih Uçan, ayrıldığını açıkladı.

Salih, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçtirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın."

Salih Uçan"

Yunanistan´ı Korku Sardı: Türkiye´ye Verilmesin!

Pençe Harekatında teröristler tarafından kullanılan bir sığınak böyle imha edildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.