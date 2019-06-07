07 Haziran 2019 Cuma 15:16 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 15:16
Salih Uçan Empoli'den ayrıldığını açıkladı
İtalya ligi ekiplerinden Empoli'den forma giyen Salih Uçan, ayrılığını duyurdu.
İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Empoli'de Salih Uçan, ayrıldığını açıkladı.
Salih, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçtirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın."
Salih Uçan"