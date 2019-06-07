Salih Uçan Empoli'den ayrıldığını açıkladı

İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Empoli'de Salih Uçan, ayrıldığını açıkladı.

Salih, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçtirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın."

Salih Uçan"