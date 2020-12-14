Salih Aydın, Dünya Kupası'nda ikinci oldu

Türkiye'den ırkçılığa karşı büyük tepki

Medipol Başakşehir'in PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemine karşı, 1 milyon 185 bin kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar 2 milyonun üzerinde hacme ulaştı.