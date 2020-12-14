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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 22:02
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Salih Aydın, Dünya Kupası'nda ikinci oldu

Salih Aydın, Dünya Kupası'nda ikinci oldu

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Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda finalde Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Alirzaev'le altın madalya mücadelesi verdi.

Rakibine 11-0 yenilen Salih Aydın, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

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