Salih Aydın, Dünya Kupası'nda ikinci oldu

Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Alirzaev'le altın madalya mücadelesi verdi.
Rakibine 11-0 yenilen Salih Aydın, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.
Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.
Medipol Başakşehir'in PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemine karşı, 1 milyon 185 bin kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar 2 milyonun üzerinde hacme ulaştı.
Demir Grup Sivasspor ile Fraport-TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.
Sevilla'nın yıldız orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Arda Turan'ın Instagram gönderisine yorum yaptı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, uzun süredir şikayetçi olduğu yıldız futbolcuya yönetimden ciddi bir uyarı geldi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin de bu gelişmelerin ardından canlı yayında sarı-lacivertlilerde devre arasında yapılacak operasyonu ve alınan ayrılık kararını açıkladı. İşte Fenerbahçe'de son dakika ayrılık gelişmesi...