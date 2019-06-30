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Salı günü 2 bomba daha

Salı günü 2 bomba daha

Babel, Ozonrnwafor ve Adem’i açıklayan Galatasaray, salı günü, Şener ve Jimmy Durmaz’ı da duyuracak.

AKŞAM

GALATASARAY’IN KAP bildirimlerinde durmak yok. Cuma günü Babel, Adem Büyük, Ozornwafor’u kadrosuna kattığını duyuran Galatasaray, transferde açıklamalarına son sürat devam edecek. Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Salı günü, bu iki futbolcuyu da açıklayacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 3 transferin açıklandığı akşam Şener ve Jimmy’yi beklemişti ancak aksilikler sebebiyle iş sarkmıştı. Şener Özbayraklı, 2 yıllık sözleşmeye imzasını atıp, sağlık kontrolünden geçmiş ve sonra askere gitmişti. Jimmy Durmaz da İstanbul’a gelip, kontrollerden geçtikten sonra açıklanacak. 2 oyuncunun transferi birlikte paylaşılacak. Sağ bek Şener, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de toplam 17 maça çıkmış, gol ve asist katkısı verememişti. Jimmy Durmaz da Toulouse’un sol kanadında çıktığı 36 karşılaşmada 4 gol, 1 asist yaptı.

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