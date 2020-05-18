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  • 19 Mayıs 2020 Salı 08:00
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 23:41

Salgın biterse indirim biter

Salgın biterse indirim biter

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FIFA futbolcu sözleşmelerinde yapılması planlanan değişiklikle ilgili son sözünü söyledi. Mücbir (zorlayıcı) sebep ortadan kalkarsa oyuncular mukavelelerinde yazan parayı alacak. Kulüplerin indirim hakkı sadece koronavirüs dönemi için geçerli sayılacak.

AKŞAM

FIFA sporcu sözleşmelerine ilişkin yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre; ‘Mücbir (zorlayıcı) sebep’ salgın döneminin sona ermesiyle ortadan kalkacağı için, oyuncu ücretlerindeki indirim sadece salgın dönemini kapsayacak. Salgın biter bitmez ücretler normale dönecek. Bunun dışında sözleşmesi biten oyuncuların sözleşme süresinin uzatılması, söz konusu uluslararası yasalar izin verirse mümkün olacak.

UZUN VADELİ OLMAYACAK

Ülkemizde ve bütün dünyada kulüpler oyuncularla indirim konusunda masaya oturdu. Bazılarıyla anlaşıldı, bazıları ise buna yanaşmadı. Ancak kulüpler açısından FIFA’nın aldığı kararın yaptırımları olabilir. Örneğin 3 senelik mukavelesi olan bir futbolcuyla indirimli şekilde yeni bir 3 senelik mukavele yapılamayacak. Eğer böyle bir girişimde bulunulursa, oyuncu salgın bittikten sonra kulübünü FIFA’ya şikayet edebilecek.

KARARLAR OYUNCU LEHİNE

Burada da alınacak karar oyuncu lehine olacak. Yani salgın döneminde uzun vadeli maliyetleri aşağıya çekmeye çalışan kulüp yönetimlerinin karşısına FIFA çıktı... Mukaveleleri tamamlanan futbolcularla ilgili olarak öncelikle kulüp ve oyuncunun yeni süre konusunda kesin olarak anlaşmaya varması gerekiyor. Burada ülke federasyonları da belirleyici rol oynayacak. Hiçbir oyuncu, mukavelesi bitmesine rağmen zorla tutulamayacak.

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FIFA futbolcu sözleşmelerinde yapılması planlanan değişiklikle ilgili son sözünü söyledi. Mücbir (zorlayıcı) sebep ortadan kalkarsa oyuncular mukavelelerinde yazan parayı alacak. Kulüplerin indirim hakkı sadece koronavirüs dönemi için geçerli sayılacak.

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