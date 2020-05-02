Sakatlıklar yüzde 50 artacak

AKŞAM
Araştırmalara göre kas sakatlıkları %32, genel sakatlıklar %9, stres nedeniyle yaşanacak sakatlıklar %5, hava sıcaklığı sebebiyle ortaya çıkacak olan sakatlık oranı da %4 olacak. Kovid-19’a yakalanan oyuncuların da akciğer kapasitelerinde %10 ila %30 arasıda bir düşüş meydana gelecek.
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Öte yandan Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson, Liverpool’a maçlar oynanmadan unvanın verilmesini, aksi halde sosyal mesafeyi koruyamayacaklarını söyledi. Anderson, “Liverpool lig maçlarını burada oynamasın” dedi. Taraftarlar büyük tepki gösterdi.
KUPAYI ONLARA VERİN
Chelsea'nin stoperi Rudiger ZDF’ye konuştu: “Dürüst olmak gerekirse, Liverpool’a kupayı verebilirler. Etik olarak şampiyonluk onların hakkı.’’
Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.
Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.
Dybala'nın sevgilisi Oriana Sabatini, Arjantinli'nin dördüncü testinin de pozitif çıktığı haberlerine isyan etti.
Yeni sezonda takımının başında kalmak isteyen başarılı çalıştırıcı, menajeri üzerinden Sarı-Lacivertli Yönetime baskı yapıyor. Kısa süre içinde ise kritik görüşmenin yapılması bekleniyor.
Manchester City'nin yıldızı Agüero yüzde yüz sağlık güvencesi olmadan oynamak istemiyor: “Oyuncuların çoğunluğu korkuyor. Geri döndüğümüzde çok gergin olacağız. Birisi hastalandığında ne olacak? Düşünebiliyor musunuz.”
İtalyan basını Napoli'nin Vedat Muriqi için 15 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. Kosovalı golcünün İngiltere'den de talipleri var.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün apar topar hastaneye kaldırılınca akla hemen koronavirüs şüphesi geldi. Ancak kulüpten kısa sürede yapılan açıklamada Cengiz'in böyle bir sıkıntısı olmadığı bildirildi.