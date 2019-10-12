Sakatlıklar sebebiyle Ersun Yanal'ı Denizlispor deplasmanında zorlu bir sınav bekliyor

Hasan Ali'nin yokluğunda sol beke Dirar'ı devşiren tecrübeli çalıştırıcı, Faslı yıldızın da kasık fıtığından bıçak altına yatması sebebiyle sıkıntıya girdi.

Tedavileri devam eden Moses ve Rodrigues bu karşılaşmaya da yetişemeyecek. ABD'den dönen Hasan Ali'nin de sezon başından beri forma giymemesi başka bir dert.

Sınırları zorluyor

Sol bekte Gustavo, Tolga ve Isla denemeleri yapan Ersun Hoca, elindeki sağlam isimleri yine joker olarak sahaya sürmek durumunda kalacak.

Formsuz ve sakat isimler sebebiyle Jailson'dan stoper, Dirar'dan sol bek yapan Ersun Yanal, Ozan Tufan'ı ise ön liberonun dışında, sağ bek ve sağ açıkta görevlendirmişti. Ön liberonun yanı sıra sol açıkta oynayan Tolga Ciğerci ise şimdi sol bek çalışmaları yapıyor. Kısacası Ersun Yanal, Denizli deplasmanında da şapkadan tavşan çıkarmaya devam edecek...

Kruse gol çalışıyor

Fenerbahçe formasıyla çıktığı yedi maçta dört asist yapan Max Kruse, ilk golünü Denizli ağlarına bırakmak istiyor. Antrenmanlardaki hırsıyla Ersun Yanal'ın yüzünü güldüren Alman yıldız, idmanlardan sonra ferdî olarak gol vuruşu çalışıyor. Skora daha fazla katkı yapmak isteyen Kruse, bir gol atması hâlinde devamını getireceğine inanıyor.

(Türkiye)