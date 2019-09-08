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  3. Sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı

Sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı

Sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, Moldova maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da Okay Yokuşlu, Moldova maçı aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü."

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