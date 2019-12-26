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  3. Sakatlanan Burak Yılmaz'dan büyük fedakarlık: Oynamak istiyorum hocam!

Sakatlanan Burak Yılmaz'dan büyük fedakarlık: Oynamak istiyorum hocam!

Sakatlanan Burak Yılmaz'dan büyük fedakarlık: Oynamak istiyorum hocam!

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, arka adalesindeki nükseden sakatlığa rağmen Abdullah Avcı ile görüşerek Gençlerbirliği maçında oynamak istediğini iletti.

Arka adalesindeki sakatlığı nükseden Burak Yılmaz'ın, Gençlerbirliği maçında forma giymesi zor...

Beşiktaş'ın yıldızı, teknik direktörü Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede "Bu maçta oynamak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Avcı, doktorların raporuna göre son kararını verecek.

N'KOUDOU DÖNÜYOR

Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan giren Kevin N'Koudou'nun, Gençlerbirliği maçına ilk on birde başlaması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın yapılan taktik idmanlarda Fransız futbolcuyu as kadro ile birlikte çalıştırdığı öğrenildi.

(Türkiye)


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