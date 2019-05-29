  • $6,0378
  • 6,7463
  • 248.686
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:15 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:23

Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türk futboluna uzun yıllar damga vuran Sakaryaspor'da ise büyük üzüntü var.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbul ekibinin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Maçın son düdüğüyle beraber adeta bayram havası yaşayan Fatih Karagümrüklüler, hatıra fotoğrafları çektirip şampiyonluğu kutladı.

Fatih Karagümrük takımı, düzenlenen seremoniyle şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinen aldı.

Bu Pazar Sizin İçin Zeynep Kamil Oto Pazarından 45 İkinci El Fırsat Seçtik

Pençe Harekatı´nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

Tayvan'da savaş uçakları otobana iniş yaptı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.