Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçını Mete Kalkavan yönetecek

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında 28 Mayıs Salı günü oynanacak TFF 2. Lig play-off final maçının hakemi Mete Kalkavan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.

Karşılaşmayı kazanan takım, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

(AA)