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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 15:11
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  • 07 Nisan 2020 Salı 15:11

Şahika Ercümen: Lütfen evde kalmaya devam edin

Şahika Ercümen: Lütfen evde kalmaya devam edin

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Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada etkili olan salgın nedeniyle evinden çıkmadığını, gelecek sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoruna evinde, meditasyon ve nefes teknikleri çalışmalarıyla hazırlandığını belirtti.

Bu süreçte evde kalmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan dünya rekortmeni Ercümen, şöyle konuştu:

"Evde vücut ağırlığı ile antrenmanlar yapıyorum. Nefes çalışmaları yapıyorum ki bu virüse karşı akciğer ve solunum sistemimizin kuvvetlenmesi için çok çok önemli. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Az ve öz yemek yiyorum. Düzenli uyumaya çalışıyorum çünkü bu saydıklarımın hepsi bizlerin bağışıklık sistemimizin olmazsa olmazlarıdır. Lütfen evde kalmaya devam edin. Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var. Umarım ülke olarak bu kötü dönemi en az hasarla atlatırız."

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