Şahika Ercümen: Lütfen evde kalmaya devam edin

Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada etkili olan salgın nedeniyle evinden çıkmadığını, gelecek sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoruna evinde, meditasyon ve nefes teknikleri çalışmalarıyla hazırlandığını belirtti.
Bu süreçte evde kalmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan dünya rekortmeni Ercümen, şöyle konuştu:
"Evde vücut ağırlığı ile antrenmanlar yapıyorum. Nefes çalışmaları yapıyorum ki bu virüse karşı akciğer ve solunum sistemimizin kuvvetlenmesi için çok çok önemli. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Az ve öz yemek yiyorum. Düzenli uyumaya çalışıyorum çünkü bu saydıklarımın hepsi bizlerin bağışıklık sistemimizin olmazsa olmazlarıdır. Lütfen evde kalmaya devam edin. Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var. Umarım ülke olarak bu kötü dönemi en az hasarla atlatırız."
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