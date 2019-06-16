Sağlık raporu bekleniyor

AKŞAM

ARSENAL ile olan kontratı sona eren Danny Welbeck, G. Saray’a önerildi. Menajerler, 28 yaşındaki merkez oyuncu kulübe teklif etti. Sarı-Kırmızılı yönetim de ekonomik koşulların uyması halinde bu transfere sıcak bakabileceğini bildirdi. Ancak İngiliz oyuncunun kariyerine Premier Lig’de devam etmek istemesini söylemesi bu transfer ihtimalini azaltıyor. Ayrıca ortada başka bir sorun daha var. Welbeck’in geçmişte yaşadığı sakatlıklar, kafalarda soru işareti yaratıyor.

YEPYENİ BİR FORVET HATTI

Bu transfer, oyuncunun detaylı sağlık raporuna göre netleşecek. En geç 1 hafta içinde belgelerin Galatasaray’ın eline ulaşması bekleniyor. Mitroglou’yla devam etmek istemeyen Galatasaray’da Diagne’nin durumu da belirsiz. Senegalli futbolcu kalırsa ve Welbeck bitirilirse, forvet hattını oluşturacaklar. Eğer Diagne iyi bir paraya satılırsa, hücum hattı yeniden inşaa edilecek. Sarı-Kırmızılı ekibin elinde birçok alternatif bulunuyor. Temaslara başlanacak.

TEKLİF MiTROGLOU’NUN ÜCRETi

15 gün önce Welbeck’in ağabeyinin İstanbul’a gelerek Galatasaray’la görüştüğü iddia edilmişti. Bu iddiaya göre; Arsenal’den 4.3 milyon euro kazanan Welbeck’e, Mitroglou’nun kazandığı 2.7 milyon euro teklif edildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bu teklifi kabul eder ve raporları da iyi çıkarsa imza atılacağı kaydedildi. Arsenal’de forma şansı bulamayan yetenekli santrfor, geçtiğimiz sezon oynadığı 14 maçta 5 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.