Sadık sezonu kapattı

AKŞAM

Sivas deplasmanında 22. dakikada dizi dönen Sadık’ın çekilen MR’da sakatlığın korkunç detayları belirlendi. Ön çapraz bağlarında kopuk tespit edilen Sadık’ın sezonu kapattığı bildirildi. Sadık, bu sezon 6 maçta forma giydi. Sadık’ın sakatlığının ardından F.Bahçe’nin devre arasında bu bölgeye transfer yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, tapusu Sevilla’da bulunan eski oyuncusu Kjaer’le temaslarda bulundu. Bu sakatlığın ardından Danimarkalı oyuncunun transferi de daha büyük ihtiyaç haline geldi.