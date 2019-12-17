Sadık sezonu kapattı
SON dönemde Zanka’yı kesen F.Bahçe’nin genç stoperi Sadık Çiftpınar için kötü haber geldi.
AKŞAM
Sivas deplasmanında 22. dakikada dizi dönen Sadık’ın çekilen MR’da sakatlığın korkunç detayları belirlendi. Ön çapraz bağlarında kopuk tespit edilen Sadık’ın sezonu kapattığı bildirildi. Sadık, bu sezon 6 maçta forma giydi. Sadık’ın sakatlığının ardından F.Bahçe’nin devre arasında bu bölgeye transfer yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, tapusu Sevilla’da bulunan eski oyuncusu Kjaer’le temaslarda bulundu. Bu sakatlığın ardından Danimarkalı oyuncunun transferi de daha büyük ihtiyaç haline geldi.