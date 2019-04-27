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  3. Sadık: Kimse beraberliğe sevindiğimizi sanmasın!

Sadık: Kimse beraberliğe sevindiğimizi sanmasın!

Sadık: Kimse beraberliğe sevindiğimizi sanmasın!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, skora sevinmediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadık, gördüğü kırmızı kartın doğru olmadığını belirtti.

Pozisyon sırasında kendilerine faul verildiğini sandığını ifade eden Sadık, "Bu kadar kolay faul olmaz. İlk faulde de dokunmadım. Üst düzey, Avrupa'da bu kadar maç yöneten hakemin bu kadar basit oyundan atması beni çok üzdü. Allah'ın adaleti son dakikada olsa beraberliği yakaladık. 22 senedir mağlup olmuyorduk. Kimse burada beraberliğe sevindiğimizi düşünmesin. Fenerbahçe, bu günleri aşacaktır." diye konuştu.

Kendilerini desteklemeye gelen taraftara da teşekkür eden Sadık, sarı-lacivertli taraftarları mutlu edecekleri günleri sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

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