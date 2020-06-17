Sabri Sarıoğlu, Fernando Muslera'yı ziyaret etti

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu, Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ile birlikte Muslera'yı ziyarete giderken, eski takım arkadaşına 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Sabri Sarıoğlu ile Muslera, bu ziyaret sırasında hasret giderdi.



MUSLERA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Öte yandan Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yıldız ismi Muslera, "Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim. Birçok insandan mesaj almak gerçekten onur verici. Bunlar ameliyatın zorluğunun üstesinden gelmemi ve doğum günümden keyif almamı sağladı. Eşim Patricia Callero'ya, çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, gazetecilere, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, özür dileyerek unuttuğum kişilere teşekkür ederim. Doktorumuz Yener İnce ve hastane ekibine yaptıkları harika iş için ayrı bir paragraf açıyorum. Galatasaray'a, Başkanımız Mustafa Cengiz'e, Abdurrahim Albayrak'a, Fatih Terim'e ve Mert Çetin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Sporx)