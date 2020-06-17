  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:30
  • |
  • Son Güncelleme:

Sabri Sarıoğlu, Fernando Muslera'yı ziyaret etti

Sabri Sarıoğlu, Fernando Muslera'yı ziyaret etti

Paylaş

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu, Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ile birlikte Muslera'yı ziyarete giderken, eski takım arkadaşına 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Sabri Sarıoğlu ile Muslera, bu ziyaret sırasında hasret giderdi.

MUSLERA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Öte yandan Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yıldız ismi Muslera, "Bu zor zamanda bana gösterdiğiniz sevgi için herkese teşekkür ederim. Birçok insandan mesaj almak gerçekten onur verici. Bunlar ameliyatın zorluğunun üstesinden gelmemi ve doğum günümden keyif almamı sağladı. Eşim Patricia Callero'ya, çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, gazetecilere, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, özür dileyerek unuttuğum kişilere teşekkür ederim. Doktorumuz Yener İnce ve hastane ekibine yaptıkları harika iş için ayrı bir paragraf açıyorum. Galatasaray'a, Başkanımız Mustafa Cengiz'e, Abdurrahim Albayrak'a, Fatih Terim'e ve Mert Çetin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş yönetimi, Kevin Prince Boateng'in sözleşmesindeki özel maddeyi kaldırdı

title

Domagoj Vida'nın eşine aldığı lüks hediye taraftarları kızdırdı

title

Fatih Terim, Sinan Bolat ve Volkan Babacan arasında tercih yapacak

''Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var''

SPOR GÜNDEMİ

Bu görüntüler TV'ye yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...
Bu görüntüler TV'ye yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Bu görüntüler TV'ye yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.

Taraftarları sevince boğan transfer! İmzalar an meselesi
Taraftarları sevince boğan transfer! İmzalar an meselesi

Taraftarları sevince boğan transfer! İmzalar an meselesi

Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satmak istediği Younes Belhanda'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Faslı futbolcu, Al Ahli'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifini kabul etti. Suudi ekibi, Galatasaray'a da 4 milyon Euro teklif ederken Cimbom pazarlık kapısını 5 milyon Euro'dan açtı.

Maç sonu olay! 'Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz'
Maç sonu olay! 'Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz'

Maç sonu olay! 'Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz'

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır, maçın son düdüğüyle birlikte Abdülkadir Parmak ile tartıştı. Yaşanan gerilimde genç file bekçisi, Parmak'a “Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz” ifadesini kullandı.

Ağzının payını verdi: O paraya daha iyisini alırız
Ağzının payını verdi: O paraya daha iyisini alırız

Ağzının payını verdi: O paraya daha iyisini alırız

Loris Karius'un ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Stanislav Kritsyuk. Siyah-Beyazlılar, Rus file bekçisine 600 bin Euro teklif ederken Kritsyuk'un menajeri 1 milyon Euro talep etti.

Transfer Terim'in iki dudağının arasında! 2 aday var
Transfer Terim'in iki dudağının arasında! 2 aday var

Transfer Terim'in iki dudağının arasında! 2 aday var

Galatasaray, ayağı kırılan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başladı. Cimbom gündemine Sinan Bolat ve Volkan Babacan'ı aldı.

Emre Belözoğlu'nun Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı

Emre Belözoğlu'nun Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun hakem Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı.

Büyük müjde! Yönetim sonunda muradına erdi
Büyük müjde! Yönetim sonunda muradına erdi

Büyük müjde! Yönetim sonunda muradına erdi

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Kevin Prince Boateng'in sözleşmesindeki madde sonunda kaldırıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.