Sabri Sarıoğlu: 'Fatih Hoca'nın taktik bilgisini kimse tartışmasın'

Sabri Sarıoğlu, Fatih Terim eleştirileri üzerine Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi.

Futbol yorumcusu Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da Fatih Terim'in durumu üzerine beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Sabri Sarıoğlu, Fatih Terim üzerine sözlerinde; "Fatih hocanın taktik bilgisini kimse tartışmasın. Sadece motive eder diye bir şey yok. Hafta içinde sizi öyle bir çalıştırır, her şeyi verir, sonra maçtan önce motive edince de maça başka çıkarsınız. Bir teknik direktörün takımı motive etmesi de çok önemlidir. Çok iyi taktik bilginiz vardır, çok iyi çalıştırırsınız ama futbolcu ile o bağ yoksa istediğiniz kadar antrenman yaptırın işe yaramaz." dedi.

"HOCA BAZEN BABA GİBİDİR"

Sabri Sarıoğlu sözlerinin devamında; "Hırvatistan ile çeyrek final maçında ilk 15-20 dakika inanılmaz kötü oynuyorum, rahat pas atacağım yere bile atamıyorum, kafa gitti. Devre arası içeri girdik, inanılmaz sinirliyim kendime. Hoca sana ne oldu dedi, hocam ben de bilmiyorum ne olduğunu dedim. Tamam oğlum sen yaparsın, rahat ol dedi, sonra rahatladım ve 2. yarı daha iyi oynadım. Bazen yapacaklarınızı da yapamıyorsunuz. Her futbolcunun başına gelebilir, hepimiz yaşadık. Fatih hoca iyi bir taktik bilgisine sahip ama bazen size baba gibi yaklaşır, bazen mesafe bırakır, o ayar çok önemlidir. Fatih hoca bunu yapabilen ender hocalardan biridir." açıklamasında bulundu.