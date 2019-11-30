Ryan Giggs: İkincilik için yarışacağız

Grup ve eşleşmeler ile ilgili gelen soruya, "Cehenneme hoşgeldiniz (Gülerek)" yanıtını veren Giggs, maçların İtalya ve Azerbaycan'da oynanacak olmasına ilişkin, "Bununla ilgili güzel deneyimlerim var. Seyahat etmeyi de seviyorum (Gülerek). Umuyorum ki Türk ve Galli taraftarlar stadyumda güzel bir atmosfer oluşturacak ve güzel bir maç olacak. Çok zor bir grup. İtalya'nın favori olduğunu söyleyebiliriz. Gruptaki 10 maçlarını da kazandılar. Çok genç bir takıma sahipler. Golcü bir takımlar. İkincilik yarışı da bizimle Türkiye ve İsviçre arasında geçecek" dedi.