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Ryan Giggs: İkincilik için yarışacağız

Ryan Giggs: İkincilik için yarışacağız

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grup ve eşleşmeler ile ilgili gelen soruya, "Cehenneme hoşgeldiniz (Gülerek)" yanıtını veren Giggs, maçların İtalya ve Azerbaycan'da oynanacak olmasına ilişkin, "Bununla ilgili güzel deneyimlerim var. Seyahat etmeyi de seviyorum (Gülerek). Umuyorum ki Türk ve Galli taraftarlar stadyumda güzel bir atmosfer oluşturacak ve güzel bir maç olacak. Çok zor bir grup. İtalya'nın favori olduğunu söyleyebiliriz. Gruptaki 10 maçlarını da kazandılar. Çok genç bir takıma sahipler. Golcü bir takımlar. İkincilik yarışı da bizimle Türkiye ve İsviçre arasında geçecek" dedi.


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