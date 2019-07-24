Ryan Donk: Ben kaybetmeyi hiç sevmiyorum, kaybetmeye tahammülüm yok

Sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Ryan Donk, A Spor'a röportaj verdi.

Hollandalı orta saha oyuncusu, şu sözleri kullandı;

''BABEL İLE ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ''

Babel ile önceleri kim şampiyon olacak diye tartışıyorduk. Şimdi aynı forma için mücadele ediyoruz. Çok tecrübeli ve çalışkan bir futbolcu. Hem o hem de ben Galatasaray'ın şampiyonluğu için mücadele edeceğiz.

''HASAN ŞAŞ'A BİRAZ SERT FAUL YAPMIŞ OLABİLİRİM''

Eğer maç yapıyorsanız kuralları kabul etmeniz gerekiyor. Ben kaybetmeyi hiç sevmiyorum, kaybetmeye tahamülüm yok. Top kaybettiğimiz zaman hemen o topu kapmak istiyorum. Orada hava yağışlıydı, kaymam rakip için iyi değildi tabii. Hasan Şaş'a belki normalden biraz sert girmiş olabilirim. Ancak sahadaysanız tüm kuralları kabul etmeniz gerekiyor.

''SERI'Yİ TANIMIYORUM AMA...''

Fernando'dan çok şey öğrendim, iyi bir arkadaşlığımız vardı. Kendisine başarılar dilerim. Seri'yi tanımıyorum ama Babel'den bilgi aldım. Çok iyi bir futbolcu olduğunu söyledi. Umarım en yakın süre içinde takıma katkı sağlayacaktır. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım önemli değil. Önemli olan takımın kazanması.

''FATİH HOCA GELDİKTEN SONRA BENİ DEĞİŞTİRDİ''

İlk dönemim hakkında pek konuşmak istemiyorum açıkçası. Fatih Terim geldi ve bana inanılmaz bir güven verdi. Galatasaray için yapmam gerekenleri anlattı. Ardından performansı yükselen bir Donk izledik. Fatih hoca bana inanarak beni değiştirdi. Onu hiçbir zaman mahcup etmemeye çalışacağım.

''UNUTAMADIĞIM MAÇ BAŞAKŞEHİR''

Unutamadığım maç olarak Başakşehir maçını söyleyebilirim. En son şampiyon olduğumuz maç. Akhisarspor maçında sevinmedim çünkü o maçta takım olarak iyi oynamadık. Takım performansı kötü olduğu için öyle bir reaksiyon sergiledim.

''TÜRKÇEMİ ANLIYORLARDIR HERALDE''

Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Benimle Türkçe konuşmaya çalışanlar da var. Her harf, okunduğu gibi yazılmıyor tabi. Ben de yazabildiğim kadar yazmaya çalışıyorum. İnsanlar heralde anlıyordur ne demek istediğimi.