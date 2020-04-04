Ryan Donk, AZ Alkmaar ve Club Brugge'dan gelen teklifleri reddetti

Sarı-kırmızılıların Ocak 2016'da Kasımpaşa'dan 2.5 milyon euroya transfer ettiği, ilk başlarda kendini gösteremese de Fatih Terim döneminde adeta yeniden doğan ve bu sezonki performansı ile büyük beğeni toplayan Hollandalı futbolcu üst üste teklifler almaya başladı.
Özellikle, Donk'un geçmişte forma giydiği iki kulüp, Alkmaar Zaanstreek (AZ) ve Club Brugge tecrübeli oyuncuyu ısrarla istiyor.
İKİ TAKIMI REDDETTİ
Hem Club Brugge hem de Alkmar sezon sonunda boşa çıkma ihtimali bulunan başarılı orta saha oyuncusunu bonservis bedeli olmaksızın kadrolarına katmak için hamlede bulundu.
Kulüpler, yükselen form grafiği ile dikkat çeken 34 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçerek ilk tekliflerini sundular. Ancak bu sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkan, 3 gol ve 1 de asiste imza atan Ryan Donk ise sözleşmesinin bitimine haftalar kala gelen tüm tekliflere set çekmiş durumda. Özellikle ligin ikinci yarısında zorunluluktan görev yaptığı stoperdeki başarısı ve takım içindeki 'ağabey' rolü nedeniyle Ryan Donk'un kalmasını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor.
İKİNCİ KAPTAN OLACAK
Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray yönetimi, Ryan Donk'a 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Donk da, 'Önceliğim Galatasaray' diyerek menajeri Winny Haatrecht'e, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini iletti. Bu gelişmeler ışığında Aslan, önemli teklifler alan ancak yeni sözleşme imzalamak için kendilerini bekleyen Hollandalı isme sadece yeni kontrat sunmayacak.
Yönetim, gelecek sezondan itibaren tecrübeli oyuncuya ikinci kaptanlığı da verecek. Donk böylece Muslera'nın ardından takımın ikinci lideri olacak. Kısaca Hollandalı futbolcu hem yeni sözleşme imzalayacak hem de kaptanlık bandı ile onurlandırılacak. Galatasaray kariyeri boyunca toplam 115 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu 6 gol ve 8 asiste imza attı.
(Hürriyet)
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