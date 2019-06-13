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13 Haziran 2019 Perşembe 09:36 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:36

Ryan Babel'den bir aslan paylaşımı daha

Ryan Babel'den bir aslan paylaşımı daha

Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Ryan Babel, sosyal medya hesabından bir aslan paylaşımı daha yaptı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Ryan Babel, yine sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından Aslan paylaşımı yapan Hollandalı futbolcu, bir kez daha Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Ryan Babel yeni paylaşımında da aslan görseli kullandı ve taraftarlar, bu hareketi transferin bittiği yönünde yorumladı.

Galatasaray'ın 2,2 milyon euroluk garanti ücret vereceği Ryan Babel'e imza parası için de yaklaşık 1,7 milyon euro ödenecek ve Hollandalı oyuncunun yıllık maliyeti 3,9 milyon euroyu bulacak.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

(Sporx)

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