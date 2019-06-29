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  3. Ryan Babel'den Beşiktaş mesajı

Ryan Babel'den Beşiktaş mesajı

Ryan Babel'den Beşiktaş mesajı

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ryan Babel, Youtube hesabından bir video yayınladı ve verdiği kararla ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu olması ile ilgili eleştirilere cevap veren Babel, "Hangi takıma gideceğinizi önceden tahmin edemiyorsunuz. Daha önce Beşiktaş için oynadığımın farkındayım. Biliyorum, bu çoğu kişi için tartışılan bir hamle ama söylediğim gibi, bu futbol. Daha önce çok kez yaşandı. Diğer ülkelerde de yaşandı. Bu, insanların çok endişelenmesi gereken bir şey değil. Oynadığım tüm takımlara saygı duyuyorum. Önüme bakmalıyım. Deneyeceğiz ve yeni bir tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.

"BU STADI DAHA ÇOK BEĞENDİM"

Öte yandan Türk Telekom Stadyumu'na giden Babel videoda oğluna, "Bu stadı mı daha çok beğendin, Beşiktaş'ın stadı mı?" diye sorarken oğlu, "Bu stat daha büyük olduğu için bunu sevdim" cevabını verdi.

Babel videoda Abdurrahim Albayrak ile de bir araya geldi.

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