Ryan Babel: 'Yavaş yavaş olsa da geliyorum'

Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçında ilk 11'de görev alan ve 83 dakika sahada kalan Ryan Babel, mücadele sonrasında açıklama yaptı.
Eski formunu yakalamaya başladığını söyleyen Babel, "Uzun süre sonra ilk maçıma çıktım, bunun için minnettarım. Yavaş yavaş olsa da geliyorum. Takım olarak iyi iş çıkardık." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sezonun 2. yarısında Ajax'a kiraladığı Babel, Hollanda Ligi'nin iptal olması sonrasında uzun süre forma giyememişti.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 galip gelerek tur atladıkları Neftçi Bakü karşılaşması sonrası konuştu.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.
Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçındaki golcüsü Mbaye Diagne'den mesaj var.
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Neftçi Bakü maçı sonrasında konuştu.
Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, Galataaray maçı sonrasında konuştu.
Trabzonspor, geçen yaz kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.