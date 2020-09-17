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aksam.com.tr
  • 17 Eylül 2020 Perşembe 23:57
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Ryan Babel: 'Yavaş yavaş olsa da geliyorum'

Ryan Babel: 'Yavaş yavaş olsa da geliyorum'

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Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Neftçi Bakü maçı sonrasında konuştu.

Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçında ilk 11'de görev alan ve 83 dakika sahada kalan Ryan Babel, mücadele sonrasında açıklama yaptı.

Eski formunu yakalamaya başladığını söyleyen Babel, "Uzun süre sonra ilk maçıma çıktım, bunun için minnettarım. Yavaş yavaş olsa da geliyorum. Takım olarak iyi iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sezonun 2. yarısında Ajax'a kiraladığı Babel, Hollanda Ligi'nin iptal olması sonrasında uzun süre forma giyememişti.

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