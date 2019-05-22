Ryan Babel resmen Galatasaray'da

AKŞAM

GALATASARAY, devre arasında Beşiktaş’tan ayrılarak Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olan Ryan Babel’i kadrosuna katıyor. Yahoo Sports Fransa’nın haberine göre; Ryan Babel, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve milli takıma katılmak için Amsterdam’a geçti. Fulham’la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek. Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de Ryan Babel’le ilgilenmediklerini belirtti. 1

YIL SONRA İSTEMEYİZ

Ahmet Ürkmezgil, “Hayır, Babel’le ilgili girişimimiz olmadı. Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolladığımız bir oyuncu için bir yıl sonra böyle bir davranışımız zaten olamazdı. Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu. Babel’in Sarı-Kırmızılılar’la 3 yıllık anlaşma yapacağı ve yıllık 3 milyon euro ücret alacağı ifade ediliyor. 2 milyon euro da imza parası bulunacak. 2013-15 yılları arasında ülkemize Kasımpaşa formasıyla adım atan Ryan Babel, son olarak Beşiktaş’ta forma giymişti.