Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1343
  • 6,8567
  • 251.267
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ryan Babel resmen Galatasaray'da

Ryan Babel resmen Galatasaray'da

Ryan Babel resmen Galatasaray'da

Yahoo Sports Fransa, Hollandalı futbolcunun 3 yıl G.Saray forması giyeceğini yazdı. Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil de, “Babel, Galatasaray’a hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

AKŞAM

GALATASARAY, devre arasında Beşiktaş’tan ayrılarak Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olan Ryan Babel’i kadrosuna katıyor. Yahoo Sports Fransa’nın haberine göre; Ryan Babel, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve milli takıma katılmak için Amsterdam’a geçti. Fulham’la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek. Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de Ryan Babel’le ilgilenmediklerini belirtti. 1

YIL SONRA İSTEMEYİZ

Ahmet Ürkmezgil, “Hayır, Babel’le ilgili girişimimiz olmadı. Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolladığımız bir oyuncu için bir yıl sonra böyle bir davranışımız zaten olamazdı. Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu. Babel’in Sarı-Kırmızılılar’la 3 yıllık anlaşma yapacağı ve yıllık 3 milyon euro ücret alacağı ifade ediliyor. 2 milyon euro da imza parası bulunacak. 2013-15 yılları arasında ülkemize Kasımpaşa formasıyla adım atan Ryan Babel, son olarak Beşiktaş’ta forma giymişti. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Moderatör Ece Erken ve Bircan Bali yaptığı gafla alay konusu oldu. Eurovision´da sahne alan dünyaca

Ece Erken ve Bircan Bali´nin Madonna Gafı: Alay Konusu Oldular

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muhteşem manzaraları çizimleriyle sanat eserine dönüştürüyor

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin