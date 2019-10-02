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  3. Ryan Babel, PSG maçının ardından gelen eleştiriler sonrası Instagram adresini kapattı

Ryan Babel, PSG maçının ardından gelen eleştiriler sonrası Instagram adresini kapattı

Ryan Babel, PSG maçının ardından gelen eleştiriler sonrası Instagram adresini kapattı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Paris Saint-Germain maçı sonrasında Instagram hesabını kapattı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Paris Saint-Germain'e sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray'da, Hollandalı futbolcu Ryan Babel maç sonrasında flaş bir hamle gerçekleştirdi. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, gösterilen tepkiler sonrasında Instagram hesabını kapattı.

Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu.

Fatih Terim ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.

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