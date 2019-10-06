Ryan Babel performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor

Ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor ve 3. haftasında oynanan Kayserispor maçlarında 1'er gol atan Ryan Babel, 6 maçta gösterdiği performansla beklentilerin çok altında kaldı.

Skora etki etmesi beklenen Ryan Babel, gol bulamamasının yanında isabetli şut çekmekte bile zorluk yaşadı.

İşte Babel'in son 6 maçtaki isabetli şut sayıları:

Kasımpaşa: 0

Brugge: 1

Malatyaspor: 1

Fenerbahçe: 0

Paris SG: 0

Gençlerbirliği: 0

ASİST 0, ASİSTLİK PAS 0

Hücum hattında organizatörlerden biri de olması beklenen Ryan Babel, hem düşük pas sayısıyla hem de top kaybı sayısıyla dikkat çekti.

Ryan Babel, maç başına 12.7 top kaybıyla oynarken, hiç asist yapamadı. Asist dışında 'asistlik pas' anlamına gelen, takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda da 0 çekti.

MAÇ BAŞINA 0.1 BAŞARILI ORTA!

Hollandalı, maç başına 0.1 başarılı orta yaptı. Babel'in ortalarının sadece yüzde 14'ü takım arkadaşlarıyla buluştu.

Maç başına başarılı 28.3 pas yapan Babel'in paslarının 8.1'i ise kendi yarı sahasında gerçekleşti. Hollandalı, maç başına ise sadece 1.9 başarılı dripling yapabildi.

(Sporx)