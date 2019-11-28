Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7776
  • 6,3542
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ryan Babel: 'Daha güçlü geri döneceğim'

Ryan Babel: 'Daha güçlü geri döneceğim'

Ryan Babel: 'Daha güçlü geri döneceğim'

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Babel'den açıklama geldi.

Galatasaray'ın Club Brugge ile oynadığı maçı kaçıran Ryan Babel'den açıklama geldi.

İnstagram hesabından paylaşım yapan Hollandalı yıldız "Milli takımdan sakat döndükten sonra oynadığım maçta yine sakatlandığım ve dün akşam takıma yardım edemediğim için üzgünüm. Daha güçlü geri dönmek için elinden geleni yapacağım, umarım bir an önce dönerim."dedi.

Ryan Babel bu sezon bütün kulvarlarda 16 maçta 4 gol 1 asist yaptı.


Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
Yağmur Tanrısevsin'den flaş hamle! O görüntüler dostuğu bitirdi
Sadettin Saran soruları Defne Samyeli'yi kızdırdı!
Aşk yaşıyorlar mı? Beklenen açıklama geldi!
Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
<p>Şahsiyet dizisindeki performansıyla 47. Emmy Ödülleri´nde ´En İyi Erkek Oyuncu´ ödülü alan Haluk

İstanbul´a Dönen Haluk Bilginer Çiçeklerle Karşılandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Genç kadının kolundan çıkanlar şoke etti!

Dünyanın en soğuk şehrinde hayat!