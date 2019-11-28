Ryan Babel: 'Daha güçlü geri döneceğim'

Galatasaray'ın Club Brugge ile oynadığı maçı kaçıran Ryan Babel'den açıklama geldi.

İnstagram hesabından paylaşım yapan Hollandalı yıldız "Milli takımdan sakat döndükten sonra oynadığım maçta yine sakatlandığım ve dün akşam takıma yardım edemediğim için üzgünüm. Daha güçlü geri dönmek için elinden geleni yapacağım, umarım bir an önce dönerim."dedi.

Ryan Babel bu sezon bütün kulvarlarda 16 maçta 4 gol 1 asist yaptı.