Ryan Babel Ajax'la ilk maçına çıktı

Devre arasında kiralık olarak Ajax'a giden Ryan Babel, ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ajax'ın Sparta ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve 70. dakikasında oyundan çıkan Ryan Babel, maçın ardından değerlendirmede bulundu.
Ajax'a geri dönmekten mutluluk duyduğu belirten Hollandalı oyuncu, "Oyuna giren taraftarın beni alkışlaması çok güzel bir jestti. Yıllar sonra böyle karşılanmak hoş bir şey" ifadelerini kullandı.
Ajaxtv'ye konuşan Babel'in bir pozisyonda gole gitmek yerine neden asist yapmayı tercih ettiği sorusu üzerine ise, "Elbette gol atmak her zaman ilk tercihim olur ancak o pozisyon asist yapmayı gerektiriyordu." şeklinde konuştu.
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