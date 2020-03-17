Rusya'da tüm ligler koronavirüs önlemi kapsamında 10 Nisan'a kadar ertelendi

SPOR GÜNDEMİ

UEFA'dan beklenen karar UEFA'dan beklenen karar UEFA, TFF de dahil 55 temsilcisiyle birlikte telekonferans ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının futbol dünyasında oluşturduğu sorunların ele alındığı toplantıda bu yıl içinde düzenlenecek tüm turnuvaların son durumu tartışıldı. Bu bağlamda EURO 2020, 2021 yılına ertelendi.

Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

UEFA'dan erteleme için ilk hamle geldi! Tamamı iptal... UEFA'dan erteleme için ilk hamle geldi! Tamamı iptal... UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamını iptal etti.

TFF'den koronavirüs önlemi TFF'den koronavirüs önlemi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, korona virüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık ekipleri, TFF'de bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.

Tarihi derbi çok konuşuldu Tarihi derbi çok konuşuldu Galatasaray'ın 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi yendiği 3-1'lik tarihi derbi şubat ayına damga vurdu... Medya Takip Merkezi'nin Şubat ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, geçtiğimiz ayın spor gündemini Fenerbahçe – Galatasaray derbisi belirledi. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde misafir ettiği maçta, Fenerbahçe mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra evinde mağlup eden Galatasaray, adeta büyü bozuldu dedirtti.

Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı! Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı! Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe Yönetimi, son dakika haberine göre Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Bu sezon Bursaspor ile Altay'ı çalıştıran ve Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda yer alan "Teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüp adına tescil edilebilirler." kuralına takılan Koşukavak, sarı lacivertli takımda nasıl görev alacak? İşte detaylar...