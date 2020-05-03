Rumen golcüden Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Ekonomik veriler ne kadar Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin düşük kalacağını gösterse de iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Sarı-lacivertli kulüple ismi anılan son futbolcu George Puscas oldu. Rumen futbolunun yeni yıldızı olarak lanse edilen, 18 yaşındayken İtalya'nın Inter kulübüne transfer olan golcü oyuncunun Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki golcünün Reading'den ayrılacağı yazıldı..
ÜST SEVİYEDE OLMAK İSTİYOR
Rumen basınında yer alan haberlerde, Puscas'ın 2019 yazında gittiği İngiltere Championship Ligi'nde yer alan Reading'de mutsuz olduğu kaydedildi. Corona virüsü salgını sonrası İngiliz kulübünün maaşlarda indirime gitmek istemesinden de memnuniyetsizlik duyan 1.88'lik forvetin Ada'dan ayrılmak istediği vurgulandı. Kariyerine üst seviye bir takımda devam ettirmek isteyen Puscas'ın, Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi.
8 MİLYON EURO'YA GİTTİ
2019'da Inter'den 8 milyon euro bonservisle Reading'e transfer olan Puscas, 24 yaşında ve santrfor mevkinde forma giyiyor. Rumen yıldız, bu sezon Reading formasıyla ligde oynadığı 29 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı. Puscas tüm kulvarlarda 33 maçta 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Puscas'ın kulübü Reading ile 2024 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.
(Sporx)
Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.
Sarı-lacivertliler, sezon başında gittiği İngiliz kulübünde umduğunu bulamayan 24 yaşındaki forvete kancayı taktı. George Puscas da Kanarya'ya 'yeşil ışık' yaktı.
The Sun, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile Kara Kartal'ın görüştüğünü ve pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiğini öne sürdü.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.