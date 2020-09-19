Rosenborg-Alanyaspor maçında Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak

SPOR GÜNDEMİ

Fener 3 milyon euro + Frey teklifiyle işi bitiriyor Fener 3 milyon euro + Frey teklifiyle işi bitiriyor Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anastasias Bakasetas için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti. Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği eski öğrencisi için Akdeniz temsilcisine 3 milyon euro + Michael Frey teklifi yapıldı.

Cimbom için fırsat transferi! 'Çok daha iyi bonservise satarız' Cimbom için fırsat transferi! 'Çok daha iyi bonservise satarız' Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.

Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Alper Potuk, Süper Lig'in bir diğer Sarı-Lacivertli ekibi MKE Ankaragücü ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Ankara'ya gitti.

40 milyona ManU'ya imza atıyor! Cimbom'a talih kuşu kondu 40 milyona ManU'ya imza atıyor! Cimbom'a talih kuşu kondu Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.

Dirar'ın yerine Bruno Gaspar Dirar'ın yerine Bruno Gaspar Nabil Dirar'ı elden çıkarmaya çalışan ve Gökhan Gönül'e alternatif arayan Fenerbahçe, Sporting Lizbon'un Angolalı sağ beki Bruno Gaspar'a kancayı taktı. Erol Bulut'un onay vermesi halinde 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz temsilcisine kiralama teklifi yapılacak.