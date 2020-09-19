Rosenborg-Alanyaspor maçında Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak

UEFA'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Kristo Tohver'in görevlendirildiği belirtildi.
Müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen'in yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits'in üstleneceği kaydedildi.
Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anastasias Bakasetas için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti. Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği eski öğrencisi için Akdeniz temsilcisine 3 milyon euro + Michael Frey teklifi yapıldı.
Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.
Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Alper Potuk, Süper Lig'in bir diğer Sarı-Lacivertli ekibi MKE Ankaragücü ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Ankara'ya gitti.
Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.
Nabil Dirar'ı elden çıkarmaya çalışan ve Gökhan Gönül'e alternatif arayan Fenerbahçe, Sporting Lizbon'un Angolalı sağ beki Bruno Gaspar'a kancayı taktı. Erol Bulut'un onay vermesi halinde 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz temsilcisine kiralama teklifi yapılacak.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta, kulübü Aston Villa yol ayrımında.