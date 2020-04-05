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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 20:13
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 20:13

Rooney'e göre futbolcular günah keçisi ilan ediliyor

Rooney'e göre futbolcular günah keçisi ilan ediliyor

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İngiltere Championship ekibi Derby County'de forma giyen Wayne Rooney, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede futbolcuların "günah keçisi" ilan edilmelerine anlam veremediğini söyledi.

İngiliz Sunday Times gazetesine köşe yazısı yazan Rooney, futbolcuların maaşının yüzde 30 kesilmesini talep eden İngiltere Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.

Oyuncuların "kolay hedef" olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Futbolcular bir anda neden günah keçisi ilan edildi?" sorusunu sordu.

Premier Lig'in oyuncularla ilgili maaş kesintisi planlarını kamuoyuna duyurmasını da eleştiren Rooney, "Bu futbolcuların üstündeki baskıyı artıyor. Eğer oyuncular bunu kabul etmediklerini söylerlerse 'Zengin oyuncular maaş kesintisini reddetti' şeklinde haberler çıkacak. Bana ilginç geliyor çünkü bu süreçte diğer tüm kararlar kapalı kapılar ardında alınırken, futbolcuların maaşıyla ilgili kararlar kamuoyuna açık bir şekilde tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

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Rooney'e göre futbolcular günah keçisi ilan ediliyor
Rooney'e göre futbolcular günah keçisi ilan ediliyor

Rooney'e göre futbolcular günah keçisi ilan ediliyor

İngiltere Championship ekibi Derby County'de forma giyen Wayne Rooney, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede futbolcuların "günah keçisi" ilan edilmelerine anlam veremediğini söyledi.

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