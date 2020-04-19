  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 14:44
  • |
  • 19 Nisan 2020 Pazar 14:44

Rooney'den itiraf: 'Yeteneklerim doğal değil'

Rooney'den itiraf: 'Yeteneklerim doğal değil'

Paylaş

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United tarihinin en skorer ismi Wayne Rooney, kendisini doğal yetenekli bir golcü olarak görmediğini söyledi.

Rooney, The Sunday Times gazetesindeki köşesi için yazdığı yazıda, "Dürüst olacağım ve belki de bu sizi şaşırtacak ama doğal yetenekli bir golcü değilim. Asla bir Gary Lineker veya Ruud van Nistelrooy olmadım. Manchester United ve İngiltere Milli Takımı için gol rekorlarına sahibim ve bununla gurur duyuyorum ama benden daha iyi 9 numaralar var." ifadelerini kullandı.

Rekorları ele geçirmesindeki en büyük etkenin zaman olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki İngiliz forvet, "Doğal yetenekli bir skorer değilsem bu rekorları nasıl kırdım? Çünkü rekorları kırmak için çok zamanım oldu. Manchester United için 13, milli takımda 15 yıl oynadım. Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo, şu an United'a gelse muhtemelen bu rekoru 3-4 yılda kırardı. Geriye baktığımda daha fazla gol atmam gerektiğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Milli formayla 32 golü bulunan Tottenham'ın 26 yaşındaki İngiliz forveti Harry Kane için övgü dolu sözler kullanan Rooney, "Harry Kane'in milli takımdaki rekorumu kırmasının uzun süreceğini düşünmüyorum. Bu benim için gurur dolu bir an olacak. Bir takım kursam ilk tercih edeceğim oyuncu o olurdu. Asla bencil biri olmadım. Harry'nin bu noktaya ulaşması harika olur. Bobby Charlton, gol rekoru kırılana kadar 50 yıl bekledi. Umarım benim için bu kadar uzun sürmez." değerlendirmesinde bulundu.

Profesyonel kariyerine henüz 16 yaşındayken Everton formasıyla gelecek vadeden bir golcü olarak adım atan Rooney, daha sonra Manchester United ile ABD'nin DC United ekibinde top koşturdu.

Bu yılın başında İngiltere Championship ekibi Derby County'de futbolcu-antrenör olarak görev yapmaya başlayan Rooney, milli takımda 120 maçta 53 gol, Manchester United'da ise 559 karşılaşmada 253 golle en skorer oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a mesaj

title

Beşiktaş'a kötü haber! Transferdeki gözdesine talip çıktı...

title

Mbappe'nin bonservisi artık 40 milyon Euro

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü...
Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü...

Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü...

Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.

Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı
Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı

Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı

Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."

Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu
Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu

Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu

Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.

Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine...
Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine...

Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine...

Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.

Nkoudou'dan Burak'a mesaj
Nkoudou'dan Burak'a mesaj

Nkoudou'dan Burak'a mesaj

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa yolcusu
Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa yolcusu

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa yolcusu

F.Bahçe'nin Brezilyalı orta sahasının sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.

Orman'ın telefon sapığına 2 yıl hapis
Orman'ın telefon sapığına 2 yıl hapis

Orman'ın telefon sapığına 2 yıl hapis

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.