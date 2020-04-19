Ronaldo'dan sağlıklı jest

Ronaldo'nun Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlarını duyurmak için attığı 2 tweet'in dünya nüfusunun yarısı tarafından görüldüğü tahmin ediliyor.

AKŞAM

Ronaldo’nun tweetlerinin etkileşimi, Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi hesabından yaptığı paylaşımın 40 katı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımlarla DSÖ’nün 1.5 milyon dolar harcayarak yapamayacağı tanıtımı ve duyuruyu yaptığı belirtiliyor

23 BİN LİRALIK PİJAMA

Ailesiyle birlikte Madeira Adası’nda karantinada bulunan Ronaldo’nun kahvaltı sırasında üzerine giydiği pijamanın değerinin 2 bin 600 pound (23 bin TL) olduğu belirtildi. Ronaldo karantina için kiraladığı malikaneye de haftalık 3 bin 500 bin pound (30 bin TL) ödüyor.