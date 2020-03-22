Ronaldo'dan 'hijyen' ve 'evde kal' çağrısı

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Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...

Sosa Obi Mikel'e patladı! Sosa Obi Mikel'e patladı! Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.

Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı! Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı! Koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla anlaşma imzalamaya başladı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayına hem Manchester United hem de Bayern Münih talip oldu.

Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın Tecrübeli futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.