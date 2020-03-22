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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 11:43
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  • 22 Mart 2020 Pazar 11:43

Ronaldo'dan 'hijyen' ve 'evde kal' çağrısı

Ronaldo'dan 'hijyen' ve 'evde kal' çağrısı

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Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Dünyayı saran koronavirüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu ’Evde kal’ notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.

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