Ronaldo 10 milyon için Juve'den ayrılacak

AKŞAM
Cristiano Ronaldo için İngiltere’den bomba bir iddia ortaya atıldı... Dailymail’in haberine göre; CR7 Juventus’tan ayrılabilir... Nedeni ise koronavirüs salgını nedeniyle Portekizli’nin maaşından yapılan 10 milyon euroluk kesinti. Ada basınına yansıyan haberde CR7’ye bu parayı Başkan Andrea Angelli’nin daha sonra kendisine ödememesi durumunda Portekizli Juve’ye veda edecek.
KUR’AN OKUYOR
Öte yandan Ronaldo’nun karantina günlerinde Kuran-ı Kerim okuduğu iddia edidi. CR7 geçen yıl Ramazan ayında Filistin’deki müslümanlara 1.5 milyon dolar bağışlamış, 2 engelli müslüman çocukla buluşmuştu.
MARACANA HASTANE OLUYOR
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı, yeni tip Koronavirüs’le (Covid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülecek. Brezilya basınında yer alan haberlerde, Maracana’da Koronavirüs hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi. 80 bin kişi kapasiteli Maracana ile birlikte, geçic
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...
Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam etmemesini ve iptal edilmesini istiyor...
Yazarımız Alen Markaryan, Burak Yılmaz ve Karius'un Beşiktaş'ı maaş ödemesi sebebiyle şikayet etmesini kaleme aldı.
Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerden öneri gelmeye devam ediyor. Son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli teklif edildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız.”