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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 08:30

Ronaldo 10 milyon için Juve'den ayrılacak

Ronaldo 10 milyon için Juve'den ayrılacak

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Ronaldo, kesilen 10 milyon eurosunu sonradan alamazsa Juventus'tan ayrılacak.

AKŞAM

Cristiano Ronaldo için İngiltere’den bomba bir iddia ortaya atıldı... Dailymail’in haberine göre; CR7 Juventus’tan ayrılabilir... Nedeni ise koronavirüs salgını nedeniyle Portekizli’nin maaşından yapılan 10 milyon euroluk kesinti. Ada basınına yansıyan haberde CR7’ye bu parayı Başkan Andrea Angelli’nin daha sonra kendisine ödememesi durumunda Portekizli Juve’ye veda edecek.

KUR’AN OKUYOR

Öte yandan Ronaldo’nun karantina günlerinde Kuran-ı Kerim okuduğu iddia edidi. CR7 geçen yıl Ramazan ayında Filistin’deki müslümanlara 1.5 milyon dolar bağışlamış, 2 engelli müslüman çocukla buluşmuştu.

MARACANA HASTANE OLUYOR

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı, yeni tip Koronavirüs’le (Covid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülecek. Brezilya basınında yer alan haberlerde, Maracana’da Koronavirüs hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi. 80 bin kişi kapasiteli Maracana ile birlikte, geçic

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