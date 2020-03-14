Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı

Geçtiğimiz hafta Paraguay'da sahte pasasport ve evraklarla yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ronaldinho, hapishanede düzenlenen futbol turnuvasına katıldı.
Efsane Brezilyalı futbolcunun takımı karşılaşmadan 11-2 galip ayrılırken, maça beklendiği gibi Ronaldinho damga vurdu. Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı dönemde futbol tarihinin en iyileri arasına adını yazdıran Ronaldinho, atılan 11 golün tamamına katkı yaptı.
5 gol 6 asist yaparak takımına kupayı getiren Ronaldinho'nun maçına dair fotoğraflar sosyal medyaya düştü.
Öte yandan daha önceden yapılan açıklamada Ronaldinho'nun Paraguay'da 6 ay daha hapiste kalacağı belirtilmişti. İyi hal indirimi sebebiyle Ronaldinho'nun 6 aydan daha kısa süre hapishanede kalabileceği de iddialar arasında yer alıyor.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
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