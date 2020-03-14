Ronaldinho hapishane turnuvasında şov yaptı

Futbolu bıraktıktan sonra zor günler yaşayan Brezilyalı efsane Ronaldinho, sahte pasaportla yakalandığı Paraguay'da tutuklanmıştı. Ronaldinho, tutuklu bulunduğu hapishanede bir futbol turnuvasına katıldı ve 11-2 sona eren mücadelede 5 gol 6 asist yaptı.

Geçtiğimiz hafta Paraguay'da sahte pasasport ve evraklarla yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ronaldinho, hapishanede düzenlenen futbol turnuvasına katıldı.

Efsane Brezilyalı futbolcunun takımı karşılaşmadan 11-2 galip ayrılırken, maça beklendiği gibi Ronaldinho damga vurdu. Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı dönemde futbol tarihinin en iyileri arasına adını yazdıran Ronaldinho, atılan 11 golün tamamına katkı yaptı.

5 gol 6 asist yaparak takımına kupayı getiren Ronaldinho'nun maçına dair fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

Öte yandan daha önceden yapılan açıklamada Ronaldinho'nun Paraguay'da 6 ay daha hapiste kalacağı belirtilmişti. İyi hal indirimi sebebiyle Ronaldinho'nun 6 aydan daha kısa süre hapishanede kalabileceği de iddialar arasında yer alıyor.