Ronaldinho hapisanede cep telefonu kullanıyor

Paraguay'da sahte pasaport yüzünden hapis yatan Ronaldinho'nun cezaevinde cep telefonu kullandığı ve bu sayede arkadaşlarıyla iletişime geçebildiği belirtildi.
El Mundo'nun sayfalarına taşıdığı habere göre Ronaldinho'nun hapiste kullandığı cep telefonu sayesinde tanıdıklarıyla görüşebildiği belirtildi. Barcelona'nın eski kaptanı Carles Puyol'un verdiği bilgiye dayandırılan haberde hapisanede cep telefonu bulunan Ronaldinho'nun dışarıyla kolaylıkla haberleştiği belirtildi.
Paraguay'da bir organizasyona katılmak için ülkesinden ayrılan Ronaldinho ve ağabeyi Roberto, pasaportunun sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından hapishaneye girmişti. Yaklaşık 6 ay hapiste kalacağı belirtilen Ronaldinho 1 ayını doldurmuş durumda.
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Paraguay'da hapisanede bulunan Ronaldinho'nun cep telefonu olduğu ve bu sayede tanıdıklarıyla görüşebildiği belirtildi.
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